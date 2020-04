Kijk, dit is nou echt een bezorgde burger

Vic Dibitetto is boos. Hij snapt waarom de Amerikanen in lockdown moeten, maar waar blijft de hulp? Van de banken bijvoorbeeld die in 2008 nog gered moesten worden door de belastingbetalers. Kunnen die niet even wachten met het innen van rente op leningen? “Jullie maken elk kwartaal miljarden winst. De laatste crash was tien jaar geleden. Jullie hebben dus tien jaar enorme winsten geboekt, maar na een shutdown van twee weken hebben jullie alweer een bailout nodig? Waarom moeten wij, het volk, sparen voor tegenvallers, maar sparen jullie niets?” Daar is Dibitetto dus boos over, en hij deelt die woede in een briljante rant.

