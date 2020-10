Kijk nou, een roedel wolven kuiert over de weg

Een bijzonder tafereel in Saint-Martin-Vésubie, een plaatsje in de Alpen zo’n 70 kilometer boven Nice. Een passagier filmt vanuit de auto hoe een roedel wolven doodgemoedereerd over de weg kuiert. Na verloop van tijd pakt een van de dieren een vuilniszak op om te zien of daar iets te eten in zit.

Naar aller waarschijnlijkheid maken de vijf deel uit van een groep van zeven zwarte wolven die begin deze maand ontsnapte uit een dierenpark dat gedeeltelijk vernield werd door de verwoestende storm Alex. De video die afgelopen donderdag online verscheen zou in de dagen daarna gemaakt zijn.

Volgens de beheerder van het park lopen mensen geen gevaar. “Sinds ze ontsnapt zijn is er nog geen enkele keer sprake geweest van agressie tegen mensen.”