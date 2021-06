Killing Me Softly: Hugo de Jonge maakt Prikplaylist

Een dag zonder aandacht is een dag niet geleefd. Om het einde van de lockdown te vieren, heeft Hugo de Jonge zijn favoriete zomervaccinatiehits op een rijtje gezet. De Prikplaylist bestaat uit 57 nummers en is daarmee net zo lang als zijn gemiddelde antwoord tijdens een persconferentie.

Met zijn muziekkeuze herinnert De Jonge de luisteraar eraan waarvoor (‘We’re going to Ibiza’) en voor wie (‘Ik zing dit lied voor jou alleen’) we ons laten inenten. De vaccinatiecampagne zorgt immers voor ‘Wind of change’.

Opmerkelijk is dat De Jonge ook het nummer ‘Follow the leader’ heeft opgenomen in zijn playlist. Wie zou hij op het oog hebben gehad?