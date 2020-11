Kippen weg bij de Kuip? Garagehouder koopt nieuwe: ‘Kost maar vijf euro’

Vidoe niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Twintig jaar geleden lieten supporters van Frankrijk kippen los in de buurt van de Kuip. Hun nakomelingen leven daar nu nog. In een briljante reportage laat Rijnmond zien hoe de kippen worden gevangen en wat de buurt daarvan denkt. “Geen probleem. Ik koop twee nieuwe. Hebben we er over drie maanden weer vijftig”, belooft garagehouder Hamza Karaman. “Kost maar vijf euro, een kippetje.”