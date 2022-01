Koe in de wei is niet zo blij: boer pakt kalfje af

Geen video? Klik hier.

Blije koeien worden ze genoemd, de melkkoeien die in de wei staan als de weersomstandigheden het toelaten. Boeren zetten ieder voorjaar clipjes online van de koeiendans, de spectaculaire vreugde die koeien tonen als ze na de winter weer naar buiten mogen. Natuurlijk hebben koeien die buiten staan een aangenamer leven dan hun soortgenoten die het hele jaar en hun hele leven op stal staan. Maar dat wil niet zeggen dat het leven van een melkkoe rozengeur en maneschijn is. Of om met dat bekende Franse kaasmerk te spreken, dat de koe altijd lacht.

Op social media is een clipje van dierenbeschermers viral gegaan waarop te zien welk lot iedere melkkoe treft. Om te zorgen dat ze melk blijft geven moet een koe steeds opnieuw kalveren. De melk die ze zogeheten ‘produceert’ is immers eigenlijk bedoeld voor haar nakomelingen. Maar in de zuivelindustrie werkt het niet zo. Op het filmpje is te zien hoe een auto het weiland oprijdt en de boer het pasgeboren kalfje afpakt van de koe. Het kalf wordt afgevoerd om vetgemest en geslacht te worden. Te zien is hoe de moederkoe verontrust raakt, de ontvoering tracht te voorkomen en dan achter de auto aanrent. Het zijn hartverscheurende beelden. En dan is er nog niet eens het geluid. Minstens een etmaal zal ze door merg en been blijven loeien in de hoop haar kalf terug te vinden. Dat is het dierenleed achter het glas melk, de lik boter en het plakje kaas.