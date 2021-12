Komiek toont waarom vaccinatie-apartheid funest is in een pandemie

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Komiek Karan Menon laat in een TikTok-video zien waar het misgaat met de pandemiebestrijding. Welvarende landen en farmaceutische bedrijven delen hun vaccins maar mondjesmaat met lage-inkomenslanden. Dat is volgens Menon of je een brand alleen in je eigen kamer blust en vervolgens weigert de buren te helpen als die het vuur in de rest van het huis willen blussen.