Komieken willen oliepijpleiding recht door Trump Hotel aanleggen

Het comedy-duo The Good Liars besloot een oliepijpleiding aan te leggen door het Trump Hotel in New York. “De eigenaar is erg pro-pijpleidingen, dus het zou geen probleem moeten zijn.” De medewerkers van het hotel denken daar anders over. In Dakota protesteren milieuactivisten en native Americans al jaren tegen een oliepijpleiding die door het land van de stammen loopt.