Koningsdag 2021: Jouw Huis, Mijn Paleis

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Het 538 Fieldlab-feestje in Breda vlakbij het ziekenhuis bleek achteraf toch niet zo’n goed plan. Maar het volk wil met Koningsdag uit z’n dak. Corona of niet. Gelukkig schieten Studio Satire en de spindoctors van de Evangelische Omroep direct te hulp met de royalty-special: Jouw Huis, Mijn Paleis.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.