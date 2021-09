‘Kostbare kantoorruimte verloren gegaan op 9/11’

In het nieuwe programma Spaanders nemen prins Bernhard junior, Sigrid Kaag, Rob Jetten en Diederik Gommers de week door. Bernhard (“Zeg maar hoogheid”) vindt dat we de gebeurtenissen van 9/11 nooit mogen vergeten. “We hebben die beelden met z’n allen natuurlijk al heel erg vaak gezien, maar als je beseft dat op het moment van instorten van die torens, dat daar honderden, misschien wel duizenden kostbare vierkante meters aan kantoorruimte verloren gaan, en dat dan ook nog eens op een A-locatie…”

Ook wordt er geschakeld naar het CDA-congres. “De situatie is op dit moment vrij uitzichtloos”, vertelt verslaggever Janneke Rinzema. “Er is eigenlijk bijna niks meer over van de partij. Er wordt onder het puin nog met man en macht gezocht naar idealen, naar iets van visie.”

