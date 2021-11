‘Krakers zijn broodnodig’

Druktemaker Cesar Majorana is dolblij met de krakers bij hem in de buurt. “Ik hoor de VVD’ers al roepen: Cesar, krakers zijn lui en ze ruiken naar oud frituurvet en ze zien eruit alsof ze al drie dagen dood in het IJsselmeer hebben gelegen. Maar dat zijn echt vooroordelen van mensen die niet door hebben dat krakers broodnodig zijn.”

Bij Majorana hebben de krakers er alleen maar voor gezorgd dat de buurt er op vooruit ging. Het pand waar de krakers in zitten, was leeg en werd door de eigenaar verwaarloosd. “Zelfs als hardwerkende VVD-ondernemer mag ik hopen dat je je afvraagt of een pand kopen en laten wegrotten wel écht hardwerkend ondernemen is”, stelt Majorana. “We lossen speculatie of leegstand niet op zonder mensen die bereid zijn om terug te vechten.”