De Australische overheid heeft superster Kylie Minogue ingeschakeld om Britten die de Brexit beu zijn te lokken met een song die vol zit met beloftes van relaxen, sport, zon, zee, seks, verstaanbare taal en opvallend veel witte mensen.

Het nummer is veelzeggend Matesong getiteld – wink, wink, nudge, nudge – en de bijbehorende clip bevat naast Kylie nog andere beroemde Australiërs als comedian Adam Hills, tenniskampioen Ash Barty en zwemkampioen Ian Thorpe.

De song prijst Australië onder meer aan met het feit dat de bewoners ook Engels spreken en critici merken op er in de clip naar Australische verhoudingen wel erg veel witte mensen figureren.

None of the mates seem to be people of colour despite being a fifth of the population #matesong https://t.co/OwQA2rHzEG — Oz (@redrabbleroz) December 25, 2019

I’m trying to get my head around how Tourism Australia thought it was a good idea to play on Brexit anxieties by asking UK people to travel to where ‘we speak your language’ while also telling non-English speakers they’re not welcome 😳 Was #matesong Scotty from Marketing’s idea? — 💧Queen Victoria (@Vic_Rollison) December 25, 2019

De timing is ook wat ongelukkig. Terwijl de clip koketteert met de aaibaarheidsfactor van koala’s wordt juist bekend dat die bedreigde dieren massaal zijn omgekomen bij de immense bosbranden die het land teisteren. Veel Australiërs zien de laatste weken geen heldere luchten maar stikken de moord van de rook. En de temperaturen die boven de 40 graden stijgen zijn ook niet echt aangenaam te noemen.

Love to know how much taxpayer dosh was spent trying to lure Brits to Australia with Kylie and quokkas while we experience our worst fires on record and unprecedented air pollution #australiaburns #climateemergency pic.twitter.com/TnupcfIz9C — Amy Coopes (@coopesdetat) December 25, 2019

Om nog maar te zwijgen van de rechts-populistische regering die een ramp is. The Juice toont een ‘realistischer’ versie van de reclame:

Here's the honest version of the $15M ad that Kylie and @TourismAus made to lure british tourists to Australia #matesong #philAUSophy pic.twitter.com/KTpBX8WKmh — theJuice (@thejuicemedia) December 26, 2019

En in Australië kun je maar beter stil zijn.