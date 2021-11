‘Laatste OMT-advies: doe na de test bij de GGD nog even een zelftest’

Iedereen weet dat er een nieuwe lockdown aankomt, behalve het kabinet, stelt Druktemaker Pieter Derks vast. “Basisscholen zijn de thuiswerkpakketjes al aan het samenstellen, relschoppers wassen hun bivakmutsen, mensen op straat wensen elkaar alvast een prettige lockdown. Het OMT adviseert ons inmiddels meerdere keren per dag: ’s ochtends voor betere naleving van de basisregels, ’s middags juist voor sneller vaccineren en ’s avonds toch voor een totale lockdown, waarbij het overigens niet geheel duidelijk is of de afzonderlijke OMT-leden die hun adviezen via de talkshows met ons delen, elkaar überhaupt gesproken hebben.”

Het kabinet benadrukt ondertussen de basisregels. Na een pandemie van ruim anderhalf jaar zijn die nog niet voor iedereen duidelijk. Derks frist het geheugen daarom even op. “Test bij klachten. Heb je klachten, laat je dan testen bij de GGD, tenminste, als er plek is. Doe hoe dan ook nooit een zelftest bij klachten, want die zijn niet betrouwbaar genoeg en ze kunnen leiden tot schijnzekerheid… Pardon, correctie: ik krijg net het laatste OMT-advies door: doe juist een zelftest bij klachten. Dat helpt enorm, want zelftesten blijken behoorlijk betrouwbaar te zijn. Test jezelf, test je buurman, test je kat. Er is niets zo betrouwbaar als zelftesten. Doe na een test bij de GGD altijd nog even een zelftest om het zeker te weten. Zelftesten zijn overal te koop, tenzij ze overal uitverkocht zijn.”