Last van Elfstedenkoorts? Dit middeltje helpt wellicht

Het lijkt de droom voor iedere schaatser. Het Baikalmeer, met een oppervlakte zo groot als België, is bevroren. Fotograaf Alexey Kolganov toont op Instagram dat het ijs in het zuiden van Siberië een verrassing in petto heeft voor de schaatser. Het ijs is glashelder en je kunt in de peilloze diepte onder het ijs kijken. Alsof dat al niet vreeswekkend genoeg is springen er bij iedere beweging scheuren in het ijs. Voor wie nog niet schrikt is er dan het bijbehorende geluid dat klinkt alsof het afkomstig is van een buitenaardse intelligentie. (zie hier dezelfde video op YouTube)

“De video toont de scheuren die zich vormen terwijl ik schaats. Kijk er naar om fobieën te voorkomen, met het geluid aan, twee keer voor het slapen gaan, een week voordat je aan je reis naar het Baikalmeer begint,” schertst Kolganov in zijn bijschrift. Vergeet niet je geluid aan te zetten om ze te bekijken.

Tegenover de Siberian Times verklaart hij dat hij de beelden vertraagd heeft en het geluid versterkt om de beleving realistischer te maken. De fotograaf wil niet zeggen waar hij de video gemaakt heeft maar het zou ver van de toeristische pleisterplaatsen zijn.

De autoriteiten waarschuwen bezoekers het meer niet op te gaan. Er ligt weliswaar ijs maar dat is nog niet overal dik genoeg. Voor je het weet kun je als argeloze bezoeker onbedoeld zelf gaan uitzoeken of er echt aliens onder het ijs zitten.