Lies, damned lies, statistics and Trump

Trump en getallen: vanaf het moment dat hij na zijn inauguratie verklaarde dat er anderhalf miljoen mensen op de Mall hadden gestaan om hem toe te juichen, weten we dat de president er een geheel eigen, niet repliceerbare rekenmethode op na houdt. Witte Huis-adviseur Kellyanne Conway sprak in dit verband van ‘alternatieve feiten’: uitspraken die weliswaar geen grond in de werkelijkheid hebben, maar in het parallelle universum van Trump toch helemaal kloppen.

Een sterk staaltje van de wijze waarop Trump zelfs onmiskenbaar dramatische cijfers in zijn eigen voordeel uitlegt, is te zien bij Axios. Axios-interviewer Jonathan Swan vraagt de president naar de meer dan 150.000 Amerikanen die aan Covid-19 zijn overleden. Doet Amerika het daarmee niet heel slecht in vergelijking met pak ‘m beet Zuid-Korea, waar op een bevolking van 51 miljoen mensen welgeteld 301 doden vielen als gevolg van de ziekte?

Trump ziet dat vanzelfsprekend anders. Hij heeft velletjes met grafieken op schoot waaruit blijkt dat Amerika het veel beter doet dan de rest van de wereld. In de VS ligt het aantal overledenen uitgedrukt als percentage van het aantal vastgestelde coronagevallen namelijk lager dan elders. “Maar ik heb het over doden als percentage van de bevolking”, werpt Swan tegen. “Dan doen de Verenigde Staten het heel erg slecht. Veel slechter dan Zuid-Korea, Duitsland et cetera.” Trump reageert als door een wesp gestoken: “Dat kun je helemaal niet doen.”