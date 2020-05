De drie jonge dansende zusjes Rosa, Yarah en Norah Mukanga uit Limburg, die het eerder schopten tot de Amerikaanse talkshow Ellen waar ze maar liefst twee keer optraden, gaan opnieuw viraal. Dit keer tonen ze hun talent op een nummer van James Brown. Bij hun laatste bezoek aan de VS werden ze uitgenodigd door de dochter van de legendarische soulzanger maar die afspraak kon nog geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis.

Op Twitter is de feel good clip al meer dan 2 miljoen keer bekeken.

Hope this makes your day like it made mine ✨they killed it

Ig: @norah_yarah_rosa pic.twitter.com/ExmmdXRkek

— Tay (@thetayofficial) May 3, 2020