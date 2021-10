Lisa Westerveld laat zien hoe Forum complotdenkers een rad voor ogen draait

Complotdenkers, corona-ontkenners en andere dwaallichten zijn ervan overtuigd dat we worden bestuurd door een babybloeddrinkende elite die niets liever wil dan ons chippen en uitroeien. Maar hoe komen deze mensen aan die gekke ideeën?

GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld doet in een Twitter-draadje uit de doeken hoe Forum voor Democratie zijn achterban misleidt en opzet tegen andere politici. De rechtsradicale partij dient moties in waarin scenario’s worden beschreven waarvoor geen enkele politicus pleit. Als andere partijen vervolgens tegen deze onzinmoties stemmen, dan gebruikt Forum dat als ‘bewijs’ dat de overheid allerhande sinistere plannen heeft.

Steeds vaker krijgen we mails met de gekste samenzweringstheorieën. Over menselijke organen in vaccins, babybloeddrinkende elites of chip-implantaten. Dat komt niet uit de lucht vallen. Complotten omarmen is één, ze zelf verzinnen is een tweede. Een🧵 hoe FvD te werk gaat. — Lisa Westerveld 🌱 (@Lisawesterveld) October 12, 2021

Wat lezen we enkele dagen later in een essay van FvD? FvD: “De QR-code gaat ook voor andere zaken worden gebruikt, zoals een stemming in de Tweede Kamer liet zien.” Dit KAN wettelijk niet eens 👀 pic.twitter.com/eYiy6TviCe — Lisa Westerveld 🌱 (@Lisawesterveld) October 12, 2021

Het dilemma bij deze moties.⚠️ 🤷‍♀️ Stemmen we voor? Dan legitimeren we indirect deze samenzweringstheorie. 🤷‍♀️ Stemmen we tegen? Dan gebruikt FvD dit ongetwijfeld in een volgend essay/nieuwsbrief of andere uiting. — Lisa Westerveld 🌱 (@Lisawesterveld) October 12, 2021