Liverpool-trainer Jürgen Klopp reageert briljant op corona-vraag

Met Covid-19 is het een beetje als met het EK of WK voetbal. Van het ene op het andere moment is iedereen deskundig. Uitzondering op deze regel vormt Liverpool-trainer Jürgen Klopp, die weliswaar het nodige weet over voetbal maar zich allesbehalve een autoriteit waant op het gebied van het nieuwe coronavirus.

Op een vraag van een journalist over het coronavirus reageert de sympathieke Duitser dan ook precies zoals je hoopt. “Wat me niet bevalt, is dat er wordt gedaan alsof de mening van een voetbaltrainer ertoe doet. Het is niet belangrijk wat beroemde mensen zeggen. Niet ik, maar mensen met verstand van zaken moeten hier iets over zeggen.”