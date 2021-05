Liz Cheney waarschuwt voor Trumps ‘kruistocht tegen de democratie’

Freedom only survives if we protect it. We must speak the truth. The election was not stolen. America has not failed. pic.twitter.com/H4KrMxkPdy — Rep. Liz Cheney (@RepLizCheney) May 12, 2021

Aan de vooravond van een stemming waarbij de Republikeinse Liz Cheney vrijwel zeker haar plaats in het fractiebestuur kwijtraakt, haalde ze in het Huis van Afgevaardigden nog een keer uit naar Donald Trump.

Ze hekelde zijn leugens over de door hem verloren presidentsverkiezingen. “Ik zal niet achteroverleunen en stil toekijken terwijl anderen een weg inslaan waarbij onze partij de rechtsstaat afschaft en Trump steunt bij zijn kruistocht om de democratie te ondermijnen”, zei de dochter van de voormalige vicepresident Dick Cheney.

Net als haar vader staat Liz bekend als een conservatieve havik die bereid is ver te gaan om macht te verwerven. Zo keerde ze zich ooit tijdens een verkiezingscampagne tegen de openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht, terwijl haar zus lesbienne is.

Trumps leugens over verkiezingsfraude gaan Liz Cheney echter te ver. “Stil blijven en de leugen negeren, maakt de leugenaar alleen maar sterker”, meent Cheney, die na de bestorming van het Capitool in januari al voor impeachment van Trump stemde.

Cheney, die afgevaardigde is uit Wyoming, waarschuwde haar partijgenoten dat Trumps aanhoudende gedram over verkiezingsfraude tot geweld kan leiden. Ze vindt daarom dat hij geen rol meer zou moeten spelen in de Republikeinse partij.

Dat Cheney de leugens van Trump leugens noemt, wordt haar in eigen kring bepaald niet in dank afgenomen. Toch staat ze niet helemaal alleen. De voormalige partijvoorzitter van de Republikeinen, Michael Steele, verklaarde maandag bij MSNBC dat “er geen twijfel over bestaat” dat de “Republikeinen nu een van de grootste antidemocratische bewegingen in de wereld” vormen.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.