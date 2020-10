Lubach fileert Wiebes (VVD) om weggeven groene stroom aan multinationals

Vorige week is in de Wieringermeer het grootste windmolenpark op land geopend. Op diezelfde plek verrezen de laatste jaren al enorme datacentra met de servers van Google, Microsoft en Facebook. Het windmolenpark kan in theorie 400.000 huishoudens van duurzame stroom voorzien, maar dat gebeurt niet. Zoveel wordt duidelijk in het programma Zondag met Lubach. Wat blijkt: het overgrote deel van die opgewekte stroom gaat rechtstreeks naar Microsoft. Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes (VVD) wil nog veel meer datacentra naar Nederland halen. Multinationals als Microsoft doen maar wat graag voorkomen een “groen” bedrijf te zijn en het kabinet-Rutte helpt met liefde een handje in de vorm van enorme belastingvoordelen en subsidies. Arjen Lubach maakt duidelijk dat Nederland er op zijn beurt weinig tot niets voor terugkrijgt. En dat is reden genoeg om Eric Wiebes stevig aan te pakken.

