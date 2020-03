Arjen Lubach gelooft er niet echt in, in de samenwerking van de linkse partijen GroenLinks, SP en PvdA. In zin tv-show fileert hij de bijeenkomst die dinsdagavond werd gehouden in de Tolhuistuin te Amsterdam. En sluit af met een geweldige tip om Goedemorgen Nederland het bekijken waard te maken.