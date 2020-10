Lubach over de dreiging van online complotfantasten en het verdienmodel van YouTube

Geen video? Klik hier.

Arjen Lubach stapt de wereld van complotverzinsels in, ofwel ‘theorieën’ zoals ze vaak genoemd worden. Volgens de fantasten is die benaming, zoals volgens hen zo’n beetje alles, bedacht door de CIA. Het resultaat lieft er niet om. Politici die niet meer normaal in of uit de Tweede Kamer kunnen, journalisten die aanhoudend bedreigd worden. De verontrustende ontwikkelingen zijn te herleiden tot een parallel universum op YouTube, waar fantasten, aandachtsjunkie en kwaadwillenden de ene na de andere wilde beschuldiging de wereld in smijten. Hij laat zien hoe het commerciële systeem van YouTube als fuik werkt. Met als gevolg dat wie eenmaal naar die verhalen luistert er steeds verder in verstrikt raakt.