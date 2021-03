Lugubere duivenmoord vastgelegd op camera

Een luguber tafereel op een metroperron in Brooklyn, New York. Twee duiven lijken daar een brute moord te plegen op een derde, kleinere vogel. Op een filmpje op sociaal netwerk TikTok is te zien hoe de vogels hun slachtoffer midden op het perron aanvallen en doelbewust richting de rand duwen. Dan, met ogenschijnlijk zorgvuldig getimede precisie, duwen ze de vogel voor de aankomende trein. Op de video is het ongeloof van de filmer en omstanders te horen wanneer ze doorkrijgen wat er gebeurt. Het filmpje, dat binnen een dag ruim 10 miljoen keer werd bekeken, heeft als bijschrijft: ‘Alleen in New York’.