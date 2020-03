Luister: het coronavirus spreekt

De Italiaanse fotograaf en schrijver Darinka Montico schreef in gedichtvorm een brief van het coronavirus, een naar eigen zeggen “magische literaire oefening ons het standpunt van het virus te laten zien en ons te laten begrijpen wat de echte bedoeling is”: Het overbrengen van een belangrijke boodschap, namelijk stoppen, zwijgen en luisteren. Volgens Montico betekent de uitbraak van het virus dat het tijd is voor verandering. De brief, Ascoltate, Italiaans voor luisteren, verscheen als eerst op de Facebookpagina van Montico.

De aarde communiceert waarschijnlijk haar lijden aan ons, aldus Montico, en vraagt ​​de mensheid stil te staan bij en na te denken over de trauma’s die de aarde door menselijk toedoen ervaart. Om nog eens stil te staan bij de hectiek van het dagelijks leven en het niet in staat lijken te zijn naar de toekomst van de planeet te kijken. Deze tekst kan gezien worden als een ecologisch manifest, waar de bekendste hedendaagse activist Greta Thunberg trots op zou zijn.

Bron: il Valore Italiano