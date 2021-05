‘Maak volgend jaar een steviger statement bij Songfestival’

De tip van @pieterderks voor het Songfestival volgend jaar: een tandje meer met die statements. Er zijn namelijk nog genoeg Europese problemen om aan de kaak te stellen. pic.twitter.com/oQSEa0FGkj — De Nieuws BV (@denieuwsbv) May 26, 2021

De lage klassering van Nederland was volgens Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging het gevolg van de “woke ik moet statement maken-cultuur’. “Gewoon normaal doen is het gewone normaal. Gewone muziek verbindt.” Druktemaker Pieter Derks vraagt zich af wat Van der Plas met ‘gewone muziek’ bedoelt. “Een vrouw met een baard, of een als trollen verklede hardrockband of bedoelde ze gewoon een liedje in C-majeur? Of, maar dat zal toch niet, bedoelde ze met ‘gewoon’ iemand die niet zo opzichtig Surinaams staat te wezen?”

Volgens Derks is er niets mis met statements. “Het Songfestival is nota bene begonnen als een idealistisch project en ik zag zaterdag ook alleen maar statements over jezelf zijn, over vrouw zijn, over je tics accepteren, over lekker willen dansen, over de kracht van Russische vrouwen. Als er qua statement al iets mis was met Jeangu Macrooy, dan was het misschien wel dat het veel te gezellig en sympathiek was. Er is geen betere plek voor een statement dat het Eurovisie Songfestival. Mijn tip voor volgend jaar zou dan ook zijn: tandje erbij.”