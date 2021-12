Marcel van Roosmalen: ‘2022 wordt nog veel erger’

Druktemaker Marcel van Roosmalen komt met een hoopvolle kerstboodschap. “Het kabinet heeft het land lamgeslagen met dan weer te soepele en daarna weer te harde maatregelen. Ze gokken consequent verkeerd. 2022 wordt nog veel erger. Na de vijfde golf komt een zesde golf. Zul je altijd zien dat we die dan weer soepel gaan aanvliegen en dat die dan wel dodelijk zal zijn. Ik wil de kerststemming niet bederven maar we zitten in een neerwaartse spiraal die sowieso eindigt in een bodemloze put met prut.”

“U zult in 2022 nog verder vervreemden van uw familie en vrienden. Uw relatie strandt. Voor huisdieren is het ook niet makkelijk. Honden en poezen worden kapot geaaid, waardoor sommige dieren uit een reflex afstand nemen van hun baasjes. Het fenomeen ‘collega’ verdwijnt. We worden gereduceerd tot werkende entiteiten die elkaar alleen van Zoom kennen. Volgend jaar rond deze tijd vindt niemand het meer erg om geen bezoek te kunnen ontvangen, omdat de anderen dood of ziek zijn of niets meer met u te maken willen hebben.”