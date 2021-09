Marcel van Roosmalen blij met QR-codes: ‘Ik wil dit al jaren’

Druktemaker Marcel van Roosmalen kan niet wachten tot de QR-codes verplicht worden in café en theater. “Eindelijk. Ik wil dit al jaren”, vertelt hij bij De Nieuws BV. “In de groep die we ‘wappies’ noemen, zit zo ongeveer iedereen die ik probeer te ontlopen. Ik ben blij dat we ze geen alcohol meer schenken. De gewone mensen vieren feest, de idioten blijven buiten.”

Er zijn mensen die zich druk maken over de QR-code, maar Van Roosmalen kan de maatregel wel waarderen. “Ik vind het juist wel prettig dat alle gekken er bij voorbaat uitgezeefd zijn. Ik vind het geruststellend dat ik in het theater niet naast Janet Ossebaard, Lange Frans of Willem Engel zit. Thierry Baudet mag niet meer naar de bioscoop of naar de bibliotheek. Prettig.”

Maar waarom zouden we hier stoppen? “Laat dit het begin zijn. QR-codes kunnen veel breder worden ingezet. Kunnen alle boeren van Farmers Defence Force net als hun vee een stuk plastic in het oor krijgen? Graag scannen bij alle op- en afritten en bij het Malieveld.”