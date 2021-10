Marion Koopmans: nieuwe Delta-variant genoeg reden voor blinde paniek

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Deze week kwam de nieuwe afstammeling van de Delta-variant in het nieuws. Viroloog Marion Koopmans maakt zich zorgen, vertelde ze zaterdagavond bij Spaanders. “Jaap van Dissel heeft gezegd dat er nog geen enkele reden is voor paniek, dus dat lijkt me genoeg reden voor blinde paniek.”

Ook liet Koopmans haar licht schijnen over De Dansmarathon. “Voor de dansers is er volgens mij medisch gezien niet heel veel risico. Het risico zit meer bij de kijkers. Als je zolang wordt blootgesteld aan lelijke televisie kun je een kleine ontsteking krijgen aan het hoornvlies.”

De eveneens aanwezige John de Mol was ondertussen jaloers op het NOS Journaal. “Je moet opletten wat er de komende tijd gaat gebeuren met de kijkcijfers. Afgelopen week werd bekend dat Ron Fresen ongeneeslijk ziek is. Heel vervelend, maar hij blijft de komende maanden nog doorwerken. Dat is een meesterzet. Ga je toch iedere dag even kijken of Ron er nog staat.”