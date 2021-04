‘Mark Rutte is de juiste man op de juiste plek’

De nieuwe Haagse bestuurscultuur is volgens @pieterderks in volle glorie te bewonderen. "We willen dat de overheid de burger gaat vertrouwen. Wat is nou een groter teken van vertrouwen dan 3 mannen met een consultancybureau en een ondoorzichtige stichting €925 miljoen te geven?" pic.twitter.com/NeNxqHUnEW — De Nieuws BV (@denieuwsbv) April 14, 2021

Druktemaker Pieter Derks krijgt wel eens voor de voeten geworpen dat hij zo negatief is over Mark Rutte. “Dat trek ik me aan”, vertelt hij in zijn column voor De Nieuws BV. “Vandaag eens niet dat negatieve.” Nee, je zult Derks niet horen klagen over de stichting Open Nederland die 925 miljoen euro krijgt van het ministerie van Volksgezondheid.

“Die nieuwe bestuurscultuur, waarvan men in Den Haag zo vol van is, is hier al in volle glorie te bewonderen. We willen immers dat de overheid de burger weer gaat vertrouwen. Wat is nou een groter teken van vertrouwen dan drie mannen met een consultancybureau en een ondoorzichtige stichting 925 miljoen euro te geven? Hier doet de regering echt zijn best om een nieuw gezicht te tonen. Eerst overmaken, dan pas vragen stellen. Dat lijkt me goed nieuws voor de ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire die nog op hun geld wachten.”

Derks’ vertrouwen in de overheid is weer hersteld. “Het heeft me gesterkt in het idee dat Mark Rutte de juiste man op de juiste plek is.”