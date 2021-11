Medewerkers Radboud UMC: We hebben je hulp nu nodig

We hebben je hulp nodig. Nu. Want de besmettingskraan móet dicht. Zo voorkomen we dat de zorg, niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook bij huisartsen, verpleeghuizen en thuiszorginstellingen, zó overbelast raakt dat we niet meer iedereen kunnen helpen.⤵️https://t.co/MjBqS537lf pic.twitter.com/q3MloN7DIl — Radboudumc (@radboudumc) November 19, 2021

Medewerkers van het Radboud UMC doen een beroep op alle Nederlanders om de besmettingskraan dicht te draaien. Dat is nodig “om te voorkomen dat de zorg zo overbelast raakt dat we niet meer iedereen kunnen helpen”, zeggen zij in een video.

De artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis vragen mensen om zich aan de coronaregels te houden. Dat betekent ook: “Beperk het aantal contacten tot een minimum.” En: “Wees sowieso voorzichtig. Voorkom dat je onnodig op de spoedeisende hulp terecht komt.”