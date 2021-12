Medisch team rukt uit om enige bewoonster afgelegen Grieks eiland te vaccineren

De 75-jarige Irene Katsotourchi, de enige bewoner van het het verder verlaten Griekse eilandje Kinaros in het oosten van de archipel, is gevaccineerd. Daarop trotseerde een mobiel vaccinatieteam de harde wind en schuimende zee om aan de wens van de vrouw te voloen. De medici reisden mee met de postboot die het eiland iedere twee weken aandoet. Tegen de postbode had ze gezegd graag een vaccin te ontvangen. Die bracht haar wens over naar de burgemeester van Amorgos die prompt de operatie ter bescherming van de volksgezondheid in gang zette en zelf meeging, samen met een cameraploeg. De tocht om het eiland te bereiken duurde vierenhalf uur. De burgmeester verklaarde volgens The Greek Reporter dat hij het verzoek van Katsotourchi ziet als “een teken van optimisme. Een boodschap van leven en verantwoordelijkheid voor onszelf en de maatschappij.”

Katsotourchi woont al jaren alleen op het eiland nadat in 2013 haar echtgenoot kwam te overlijden, kort nadat ze uit Australië remigreerden naar het afgelegen stukje Griekenland nabij de Turkse kust. De vrouw is op het eiland opgegroeid waar ze nu dus weer woont. De omstandigheden voor een alleenstaande zijn niet gemakkelijk. In de winter vormt het tweewekelijks bezoek van de postbode het enige menselijk contact. Het risico dat ze daarbij besmet wordt met het gevaarlijke virus is door het vaccin aanzienlijk verkleind.

