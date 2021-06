‘Mensenrechten voor Orban even belangrijk als huwelijkstrouw voor Borsato’

Dolf Jansen zegt wat Frank de Boer gisteren had moeten zeggen na de uitschakeling door Tsjechië. “Als de UEFA zegt dat ze er niets mee te maken dat alles wat ook maar leek op een regenboog al buiten het stadion wordt afgepakt, dan ga ik ervan uit dat ze het bedacht én georganiseerd hebben, terwijl ze ondertussen Orban aan het tongen waren. Want internationale voetbalbonden hebben toch iets speciaals met dictators voor wie mensenrechten ongeveer even belangrijk zijn als huwelijkstrouw voor Marco Borsato. Voor mij is een uitspraak van de UEFA ongeveer net zoveel waard als alles wat opborrelt uit de integriteitscommissie van het CDA, wat op mij überhaupt overkomt als een contradictio in terminis. Wat ik bedoel te zeggen is dat de UEFA volgens mij net zo veel met LHBTI-rechten heeft als een gemiddeld STER-blok met smaak.”