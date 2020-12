Merkel legt extreemrechtse AfD het belang van feiten uit

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Toen Angela Merkel er woensdagochtend in de Bondsdag nog maar eens op wees dat het voor de coronabestrijding belangrijk is om het aantal contacten te beperken, kwam dat haar op kritiek te staan van de extreemrechtse AfD. “Dat is niet bewezen”, gilde een AfD’er.

Voor de Duitse bondskanselier was dat aanleiding om een kort college over het belang van feiten te geven. “Ik geloof in de kracht van de Verlichting”, begon Merkel. “Dat Europa is waar het nu is, is te danken aan de Verlichting en aan het geloof dat er wetenschappelijke kennis is die echt is en dat je je daar maar het beste aan kunt houden.”

Dat geloof in de wetenschap was voor Merkel een belangrijke reden om natuurkunde te gaan studeren in de totalitaire DDR. “Ik was er namelijk vrij zeker van dat je veel buiten werking kunt stellen, maar niet de zwaartekracht, niet de lichtsnelheid en ook geen andere feiten.”

