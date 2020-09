Met bron- en contactonderzoek slaagde Italië er in het coronavirus te bedwingen

Geen video? Klik hier.

De heropleving die tal van Europese landen teistert slaat niet toe in Italië, het eerste Westerse land dat door het coronavirus getroffen werd. In een promotievideo van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blikken beleidsmakers terug op wat ze geleerd hebben. De medici, onderzoekers en beleid makers moesten als een razende zien uit te vinden hoe het virus aangepakt diende te worden.

De hulp van de bevolking, die zich massaal hield aan een wekenlang durende lockdown, bleek essentieel. Daarnaast slaagden de gezondheidsautoriteiten er dankzij intensief bron- en contactonderzoek in te achterhalen waar het virus zich verspreid had. “Het bleek mogelijk om het virus daarmee in te dammen,” vertelt Flavia Riccardo van het Nationale Instituut voor de Volksgezondheid.

“We hebben nog een lange weg te gaan en moeten met onze beide benen op de grond blijven staan. We mogen de offers die we tot nu toe hebben gebracht beslist niet teniet doen”, twitterde minister van Volksgezondheid Roberto Speranza als commentaar bij de de video.

La strada è ancora lunga. Restiamo con i piedi per terra. Non dobbiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti finora. https://t.co/OoFdgB7FSA — Roberto Speranza (@robersperanza) September 25, 2020

Italië telde vrijdag 1912 nieuwe besmettingen, 130 meer dan donderdag toen er een massale testactie werd uitgevoerd. 244 mensen liggen op de intensive care en er werden vrijdag 20 doden gemeld.