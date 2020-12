Met Covid besmette Giuliani vroeg getuige haar mondkapje af te doen

Rudy Giuliani, adviseur en persoonlijke advocaat van Donald Trump, is besmet met het coronavirus en opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen periode hield Giuliani zich vooral bezig met het bijwonen van hoorzittingen om verkiezingsfraude aan te tonen, zonder ook maar enig bewijs daarvoor te kunnen leveren. Slechts vier dagen voor zijn ziekenhuisopname vroeg Giuliani een van zijn getuigen, die pal naast hem zat, haar mondkapje af te doen.

De hoorzitting vond plaats in het Capitool in Georgia. Volgens persbureau AP liep Giuliani er de hele dag rond zonder mondkapje. Het is nog niet bekend of hij daarmee ook anderen met het coronavirus heeft besmet. Sinds Donald Trump zelf besmet raakte met het coronavirus en daarvoor in het ziekenhuis werd opgenomen, raakten nog ruim veertig andere Witte Huis-medewerkers besmet met het virus. Giuliani liet via Twitter weten zich goed te voelen.

Thank you to all my friends and followers for all the prayers and kind wishes.

I’m getting great care and feeling good.

Recovering quickly and keeping up with everything.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) December 7, 2020