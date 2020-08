Met een #BLM-bord naar Amerika’s meest racistische stad: dit gebeurt er

Rob Bliss uit Michigan besloot uit zijn “progressieve bubbel” te stappen, zoals hij het zelf noemt, en de discussie rond Black Lives Matter aan te gaan in een beduidend minder vooruitstrevende omgeving. En zo toog hij met een BLM-bord naar het stadje Harrison in de zuidelijke staat Arkansas, ook wel “de meest racistische stad van de VS” genoemd. Dit omdat hier ooit het landelijke hoofdkantoor van de Ku Klux Klan stond en veel inwoners het extreemrechtse KKK-gedachtegoed aanhangen. Tekenend daarvoor is dat middenin de stad een groot billboard staat met het opschrift “White Pride”. Het duurde dan ook niet lang voor Bliss reacties op zijn bord kreeg. Sterker nog, binnen slechts 30 seconden had hij zijn eerste bedreigingen te pakken. Hoewel de video vol zit met racistische haat, blijkt aan het einde dat er heel misschien toch nog wat hoop is voor Harrison.

