Mini-musical over de dag het virus verdwijnt: ‘We beginnen opnieuw’

In opdracht van The Guardian en The National Theatre maakte James Graham een musical over het jaar van ongekende verandering, de emotionele belasting van de lockdown en het verlangen naar de dag dat het virus is verdwenen. Met sterren als Anita Dobson, Zubin Varla en Susan Wokoma maar ook tal van amateur-artiesten. De ultrakorte, hoopgevende film werd in twee weken geschoten onder de lastige omstandigheden van de lockdown.

Geen video? Klik hier.