Bezoekers van de American Footballwedstrijd tussen Miami Hurricanes en Appalachian State hielden zaterdag hun adem in. Niet door wat er op het veld gebeurde, maar omdat een kat met twee pootjes aan een touw onder de tweede ring hing. Toen het dier uiteindelijk viel, slaagden toeschouwers op de lager gelegen tribune erin om de kat op te vangen. Blijkt zo’n Amerikaanse vlag toch nog ergens goed voor.

Everything about this video is incredible. A stray cat is hanging for dear life so some Miami students get underneath with an American flag and the crowd reaction when they safely catch this cat is the stuff of legends.

