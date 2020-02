Moeder ontmoet overleden dochter weer in virtual reality

In 2016 overleed de zevenjarige Nayeon aan een zeldzame ziekte. De Zuid-Koreaanse televisiezender MBC zorgde ervoor dat haar moeder, Jang Ji-sung, het meisje nog een keer kon ontmoeten in virtual reality. Met behulp van oud beeldmateriaal werd Nayeon weer ‘tot leven’ gewekt. Zo kon Jang haar met behulp van een VR-bril zien. HLN schrijft:

Het meisje stelt de moeder gerust, zegt dat ze geen pijn meer heeft en vraagt of haar ouders haar missen. In de coulissen wordt het emotionele schouwspel gevolgd door de echtgenoot en de andere kinderen van Jang. Wanneer het camerastandpunt overschakelt van ‘VR-modus’ naar het gewone beeld, is het hartverscheurende beeld te zien van een huilende vrouw die met een VR-bril op in het niets staat te aaien.