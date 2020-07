Moeder op tv? Het ideale moment om koekjes te vragen

Kinderen die live tv-uitzendingen verstoren, zijn vaste prik geworden nu veel ouders vanwege de coronacrisis vanuit huis werken. LSE-docent Clare Wenham die op BBC News vertelt over lokale lockdowns, kan daarover meepraten. Omdat haar dochter druk bezig is om op de achtergrond de kast opnieuw in te richten, besluit de presentator om Wenham te vragen hoe het kind heet. De dochter in kwestie wil vervolgens ook wel weten wat de naam is van die man in de studio.

ABSOLUTE SCENES ON THE BBC NEWS CHANNEL pic.twitter.com/hvu9iWkkIz — Scott Bryan (@scottygb) July 1, 2020

Zo mogelijk nog mooier is het optreden van het zoontje van buitenlandredacteur Deborah Haynes van Sky News. Die grijpt het kruisgesprek van zijn moeder aan om te vragen of hij misschien twee koekjes mag pakken. De presentator van Sky News reageert minder sympathiek dan de BBC-presentator en besluit het interview af te kappen.

ABSOLUTE SCENES ON SKY NEWS pic.twitter.com/EkdJTinkTW — Scott Bryan (@scottygb) July 1, 2020

Haynes zelf gaat aanmerkelijk beter met de situatie om. Op Twitter laat ze weten dat haar zoon dankzij zijn slimme onderhandelingsstrategie twee chocoladekoekjes wist te bemachtigen.