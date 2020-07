‘Moet je als politica soms een vuilniszak dragen?’

Het Australische parlementslid Nicolle Flint maakt in een video op Twitter gehakt van een columnist die haar kledingkeuze bekritiseerde. De columnist, Peter Goers, ergert zich onder meer aan Flints naaldhakken, oorbellen en gekleurde blazers.

Wat moet een politica dragen, vraagt Flint zich af voordat ze haar jas uittrekt. Dan wordt duidelijk dat ze een vuilniszak draagt. Eindelijk een kledingstuk dat uitstekend past bij de ‘rubbish’ meningen van Goers, aldus Flint.

Sick of sexist garbage?

I am, which is why I’m calling out @abcadelaide’s Peter Goers rubbish views about my appearance, published in yesterday's @theTiser Sunday Mail.

It’s time women in public life are judged on what they stand for, not what they look like. #GarbagelikeGoers pic.twitter.com/tk9DRyM0nN

— Nicolle Flint MP (@NicolleFlint) July 27, 2020