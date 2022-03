Je zou het bijna vergeten, maar volgende week vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. De afgelopen jaren zijn de gemeenten steeds belangrijker geworden, vertelt Druktemaker Pieter Derks. “Dat komt omdat het kabinet de gewoonte heeft om ingewikkelde onderwerpen over de schutting te gooien, zodat de gemeente ermee kan worstelen, meestal gecombineerd met een verlaging van het budget.”

Derks sluit dan ook niet uit dat er meer zaken gedecentraliseerd zullen worden. “Er zijn lastige dossiers genoeg. Moeten we kernenergie wel landelijk regelen of moet de gemeente Tubbergen zo’n centrale gewoon lekker zelf kunnen bouwen? Dat leger, moet dat wel zo landelijk georganiseerd zijn? Of kunnen we dat gemeenten zelf laten organiseren via aanbestedingen met marktpartijen waar ze dan gezamenlijk inkopen? Zoals dat bij de Jeugdzorg ook zo geweldig gewerkt heeft, in ieder geval voor een paar van die marktpartijen. En die NAVO: moet je dat als regering wel voor een heel land willen beslissen? Of is het een idee om daar bij de gemeente Krimpenerwaard een loketje voor te maken waar burgers zelf hun lidmaatschap kunnen regelen?”