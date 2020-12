Muzikaal protest tegen snelweg door het bos

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

De Duitse pianist Igor Levit heeft vrijdag een concert gegeven in het bos. Hij deed dat om de milieuactivisten te steunen die in het Dannenröder Forst protesteren tegen de uitbreiding van de A49. De activisten woonden een jaar in boomhutten in het bos om de aanleg van de snelweg te vertragen.

Inmiddels wordt het laatste stukje bos gekapt. Op enkele meters van de plaats waar Levit speelde stond een hek met prikkeldraad. Ook waren er veel agenten op de been om de laatste boomhutten te ontruimen. “Dit bos staat symbool voor zoveel dat moet veranderen”, aldus Levit die drie stukken speelde.