Mysterieus object in de woestijn op onverklaarbare wijze verdwenen

De mysterieuze obelisk die vorige week door een helikopter in de woestijn van Utah werd ontdekt, is plots verdwenen. De autoriteiten menen dat de ruim drie meter hoge paal is weggehaald door een onbekende. De staat tracht geheim te houden waar het object precies stond om te voorkomen dat mensen zich in het moeilijk toegankelijke gebied begeven. Toch slaagden geïnteresseerden erin om met behulp van Google Earth te achterhalen waar de obelisk stond. Enkelen van hen wisten de plek te bereiken.

David Surber liet in een video zien dat het metalen object niet massief was en niet magnetisch.

In een verklaring op Facebook stelt het Bureau of Land Management Utah dat de ambtenaren het object niet hebben verwijderd en het als particulier bezit beschouwden. Wie of wat de plaat daar heeft neergezet en weggehaald blijft vooralsnog een raadsel. De helikopterpiloot die het ontdekte verklaarde: “Het is het vreemdste ding dat ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.”