Nabestaanden coronaslachtoffers richten immens monument op tegenover parlement

Nabestaanden van de meer dan 150.000 coronaslachtoffers hebben een muur tegenover het Britse parlement in Londen omgetoverd tot een monument. Voor ieder aan het virus overleden persoon tekenen ze met de hand een rood hartje op de stenen. De muur is twee meter hoog en het monument zal meer dan een halve kilometer beslaan. Het monument is volgens de organisatoren zowel bedoeld als teken van rouw als blijk van enorme liefde.

