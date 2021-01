Deze week schreef de 22-jarige Amanda Gorman geschiedenis door bij de inauguratie een gedicht voor te dragen dat over de hele wereld resoneerde. Het was voor velen een kennismaking met Spoken Word, een pop variant van poëzie. Bij Spijkers met Koppen vertelden Zaïre Krieger en Dean Bowen over het literaire fenomeen. Spoken Word Artist Zaïre Krieger droeg vervolgens een eigen speciaal voor de gelegenheid geschreven werk voor. Over haar gedroomde liefde voor Nederland en de tekortkomingen van het land. “Oude wijn in nieuwe zakken, oude mannen in nieuwe pakken”.

Goedemorgen, hopelijk voelen jullie met dit stuk en de eerste avondklok een schop onder de kont om met je hart te gaan stemmen in maart. Nav Amanda Gorman’s gedicht: ‘Ik wil van je houden, Nederland’. pic.twitter.com/cD6ZadU9SD — Dea Ex Machina🇸🇷 (@ZaireKrieger) January 24, 2021

Het hele gesprek met Willemijn Veenhoven en Dolf Jansen kun je hier terugkijken: