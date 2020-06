Netflix dwarsboomt Trump en gaat er met rechten ‘Space Force’ vandoor

Trump was er zeer content mee, zijn in het leven geroepen “Space Force”, de splinternieuwe tak van het Amerikaanse leger dat de belangen van de Verenigde Staten tussen de sterren moet verdedigen. Inmiddels twee jaar geleden kondigde Trump aan dat hij zijn ruimte leger wilde en in december vorig jaar werd de Space Force formeel opgericht. Alleen: Netflix begon bijna een jaar eerder met de ontwikkeling van een gelijknamige komedieserie en lijkt nu het alleenrecht op de naam te hebben.

Wellicht niet helemaal overtuigd van de ernst van Trumps plannen om daadwerkelijk een ruimteleger te beginnen, hebben de advocaten van het Amerikaanse leger geen enkele moeite gedaan de naam vast te leggen. Netflix daarentegen ging veel voortvarender te werk en bezit nu in meerdere landen de rechten op de naam Space Force. De serie die momenteel te zien is op Netflix, is gemaakt door Greg Daniel en Steve Carell, en heeft in de hoofdrol naast die laatste ook onder andere John Malkovich en Diana Silvers.