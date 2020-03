Dat je ook vanuit huis prima kunt doorwerken, bewijst de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. In haar vrijetijds-outfit – ze had net haar kleuter naar bed gebracht – beantwoordde Ardern vragen in een Facebook-video. Ze legde uit hoe het er voorstaat in Nieuw-Zeeland en riep de bevolking om op thuis te blijven en niet de moed te verliezen.