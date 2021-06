Nieuw: zwemmen met hoogtevrees

Londenaren die op zoek waren naar verkoeling, konden terecht in de Sky Pool. Daar is wel wat lef voor nodig, want het bad is een doorzichtige kuip die op 35 meter hoogte tussen twee woontorens hangt. Het zicht is adembenemend: van de oevers van de Theems, tot de skyline van de stad, tot de straattegels recht onder het 25 meter lange bad.

Het bad hangt op de tiende verdieping tussen de wolkenkrabbers van het statige Nine Elms-appartementencomplex en is op 19 mei officieel geopend. Het is het eerste transparante zwembad dat op deze hoogte tussen twee gebouwen is geplaatst.

Wie dapper genoeg is om in het bad te stappen, doet er goed aan niet eerst nog even te kijken wat er begin vorige maand gebeurde in de Chinese Piyan-bergen met een andere glazen constructie, in dit geval een brug. Daar blies een plots opgestoken harde wind een aantal van de glazen panelen weg, waarna een ongelukkige wandelaar 100 meter boven de afgrond bungelde.