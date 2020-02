Nieuwslezeres krijgt slappe lach om karige verhoging uitkeringen

Aleksandra Novikova, nieuwslezer bij een staatszender in Kamtsjatka, is onder vuur komen te liggen in Rusland vanwege een opname waarin te zien is hoe ze in lachen uitbarst bij het voorlezen van een bericht over de karige verhogingen van de sociale uitkeringen.

Novikova vertelt dat gehandicapten, oorlogsveteranen en stralingsslachtoffers kunnen rekenen op 1500 roebel (22 euro) extra. Daarvan is 900 roebel bestemd voor medicijnen, 137 voor een bezoek aan kuuroord en 363 roebel (oftewel 5,25 euro) voor ‘internationaal’ vervoer naar een dergelijk kuuroord.

Bij de passage over de vijf euro voor een internationale reis kan de presentatrice haar lachen niet meer inhouden. “Gelukkig is dit niet live”, verzucht ze tijdens haar lachbui die ruim een minuut duurt. Hoewel het fragment inderdaad niet werd uitgezonden, kwam het bericht wel naar buiten, meldt Radio Free Europe.

Begin deze maand verhoogde de Russische overheid de uitkeringen voor 15 miljoen mensen met 3 procent. Tijdens zijn jaarlijkse toespraak vorige maand beloofde president Poetin, die te kampen heeft met een teruglopende populariteit, al dat hij pensioenen en andere uitkeringen zou verhogen.