“Natuurlijk is het gênant dat er na zes maanden praten nog niets eens begonnen is met iets dat op een formatie lijkt”, constateert Druktemaker Pieter Derks. “Er zijn problemen genoeg: klimaat, schreeuwende woningnood, een tekort aan vakmensen, een overschot aan managers, stikstof, Afghanistan, corona, georganiseerde misdaad, ongeorganiseerde misdaad, de WK-kwalificatie, Matthijs van Nieuwkerk is door zijn rug gegaan… Kortom: het land schreeuwt om een regering die wat gaat doen, en het enige wat we kregen was Hamer en de dans.”

“Maar aan de andere kant wil ik niet dat ze eruit komen. Ik hoef geen kabinet van mensen die middenin allerlei crisissituaties een halfjaar bezig zijn met een soort politieke stare-down. Bovendien weet ik niet of kabinet-Rutte-4 de beste manier is om de problemen van Rutte 1 tot en met 3 op te lossen. Van alle problemen die ik net opnoemde is de meerderheid nu eenmaal onder zijn verantwoordelijkheid ontstaan.”

Hoe geraken we uit deze impasse? Derks somt de mogelijkheden op. “Een minderheidskabinet, demissionair doorsukkelen, opnieuw beginnen met de formatie of natuurlijk een machtsovername door de Taliban, al schijnt D66 die optie te blokkeren – puur vanwege hun medisch-ethische standpunten uiteraard. Misschien is er nog een optie die verkend kan worden: geen kabinet. Reuze benieuwd of we daar überhaupt iets van zouden merken.”